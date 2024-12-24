Koopmeiners esami strumentali ok, escluse lesioni per l'olandese. Potrebbe giocare contro la Fiorentina, ma non verranno corsi rischi

Il centrocampista olandese non è rientrato in campo nella ripresa dell’U-Power Stadium a causa di un fastidio all’adduttore. A dichiararlo è lo stesso Thiago Motta alla fine della gara vinta in trasfe...

Il centrocampista olandese non è rientrato in campo nella ripresa dell’U-Power Stadium a causa di un fastidio all’adduttore. A dichiararlo è lo stesso Thiago Motta alla fine della gara vinta in trasferta contro il Monza ai microfoni di DAZN. Uno stop precauzionale per l'ex centrocampista dell'Atalanta. Nella giornata di ieri, il classe 98 si è sottoposto agli esami strumentali al JMedical che hanno escluso lesioni muscolari facendo tirare un sospiro di sollievo a tutto il mondo bianconero, soprattutto perchè domenica prossima è in programma il big match contro la Fiorentina allo Juventus Stadium.

Secondo quanto riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, Teun Koopmeiners potrebbe tornare a disposizione già per la gara contro la viola ma non verranno corsi rischi. Non è escluso, dunque, che l’olandese possa riposare nella gara contro la formazione di Palladino, per essere a pieno regime in vista della Supercoppa Italiana di inizio gennaio. Contro la Fiorentina potrebbero tornare a disposizione anche Danilo, fermatosi alla vigilia della gara contro il Monza, Douglas Luiz, nuovamente ai box dopo il fastidio muscolare accusato durante i minuti finali della gara contro il Venezia, e Jonas Rouhi, fermo dalla vigilia della sfida contro i lagunari.

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