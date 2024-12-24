Corriere dello Sport: "Fiorentina su Folorunsho, il Napoli chiede 10 milioni. A Conte piace Quarta"
L'asse Firenze-Napoli è sempre più caldo
A cura di Redazione Labaroviola
24 dicembre 2024 08:09
L'asse Firenze-Napoli è sempre più caldo. Alla Fiorentina piace Michael Folorunsho,ormai non è più un segreto. Palladino lo vedo come ottimo sostituto per Edoardo Bovee la dirigenza viola vorrebbe regalarlo al suo mister per gennaio. Il Napoli però chiede lo milioni.
Intanto, mentre nei giorni scorsi si parlava di Biraghi, ad Antonio Conte inizia a piacere un altro difensore della Fiorentina: Martinez Quarta. L'argentino è un obiettivo con concreto degli azzurri che però hanno messo Danilo della Juventus in cima alla lista. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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