TMW: "Koopmeiners è la chiave per arrivare a Nico Gonzalez. Incastro importante tra Atalanta e Juve"

Nico Gonzalez è finito nel mirino di Atalanta e Juventus, ma l'incastro Koopmeiners gioca un ruolo importante

Si accende il duello tra Atalanta e Juventus per Nico Gonzalez, con l'esterno argentino che potrebbe lasciare Firenze in questa finestra di mercato. La Fiorentina fissa il prezzo: dai 30 milioni in su e non vuole ascoltare offerte che vadano al di sotto di queste cifre. Secondo quanto riporta TMW, è stata l'Atalanta a muoversi per prima per l'argentino, consapevole che questa estate potrebbe essere il momento giusto per salutare Teun Koopmeiners.

Attualmente, la principale interessata è la Juventus, che da settimane si confronta con le richieste dell'Atalanta: per acquistare Koopmeiners servono almeno 60 milioni di euro, altrimenti l'affare non si farà. Di conseguenza, l'attenzione si sposta da Koopmeiners a Nico Gonzalez. L'interesse recente della Juventus, secondo alcuni, è collegato alla situazione di Koopmeiners. Questo fa pensare che se la trattativa per l'olandese dell'Atalanta non dovesse andare a buon fine, l'argentino della Fiorentina potrebbe diventare una valida alternativa per la Juve.

DI MARZIO: “TESSMANN-FIORENTINA, SI LIMANO ULTIMI DETTAGLI CON GLI AGENTI. POSSIBILE CHIUSURA IN GIORNATA”

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