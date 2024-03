Koopmeiners infiamma il mercato: “Ho già detto all’Atalanta che voglio andar via la prossima estate”

La fine della stagione si avvicina, e di conseguenza anche il calciomercato estivo, che vedrà molti protagonisti della Serie A cambiare maglia o addirittura paese. Teun Koopmeiners potrebbe essere uno di questi. Autore di un’altra stagione superlativa con la maglia della Dea, in un’intervista al De Telegraf ha spiegato la propria situazione in ottica mercato. Ecco le sue parole:

“Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Spero che si presentino delle opzioni su cui riflettere. A Bergamo io e la mia fidanzata abbiamo passato un periodo meraviglioso, mi auguro che l’Atalanta incassi una bella cifra da me. Già l’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli. Ma i club non sono riusciti a trovare un’intesa”.

Ancora sul mercato e sulle possibili destinazioni: “Per alcune squadre in Inghilterra potrei anche sopportare la pioggia. Ma spero che l’Atalanta riceva in ogni caso una bella somma per me. Mentirei se dicessi che non mi arrivato notizie di un probabile interesse della Juventus e di alcuni club inglesi. Le leggo anch’io o mi vengono inoltrate”.

A chi gli contesta un rendimento molto diverso tra Dea e Nazionale risponde: “Anche io vorrei portare in Orange il Koopmeiners dell’Atalanta: ma non è così facile come dicono. “Se puoi farlo lì, puoi farlo anche con l’Olanda’. Non funziona così. Certe cose non ti sono nemmeno permesse, perché ce ne sono altre che ti vengono chieste”. Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI PASQUAL SU BARONE