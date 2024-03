Pasqual: “Barone aveva voglia di far crescere la Fiorentina e Firenze. La squadra deve compattarsi e reagire”

L’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando della tragedia che ha coinvolto il direttore generale della società viola Joe Barone. Queste le sue parole:

Sulla sua presenza alla camera ardente: “Sono passato dal Viola Park perché pensavo fosse giusto portare un ultimo saluto al direttore, stringendosi attorno alla famiglia e a tutto l’ambiente viola. Barone ha portato idee nuove sul calcio, tanta voglia di far crescere la Fiorentina e la città, e questo l’ho percepito anche se non ho mai avuto contatti diretti con lui, non lavorando per la Fiorentina.”

Sulla reazione dell’ambiente: “In tanti hanno subito la doppia batosta, ossia la scomparsa sia di Davide che di Joe; penso a Milenkovic, a Biraghi, ai magazzinieri, ai dottori e a tanti altri. Ora tutti devono essere bravi, si devono compattare insieme anche se è difficile a livello mentale e il rischio di subire il colpo c’è, giustamente. Questo è un momento in cui le polemiche e i malumori devono essere messi da parte, anche i tifosi devono cercare di stare molto vicini alla squadra. Tutti coloro che stanno attorno al mondo Fiorentina dovranno collaborare insieme, adesso non si deve tirar fuori negatività.”

Sulle parole che direbbe da capitano: “Spesso in questi momenti basta sedersi e guardarsi negli occhi per capire le sensazioni. Con il pallone si cerca di nascondere i malesseri riguardanti un lutto grave, si cerca di allontanare pensieri negativi e tante volte basta semplicemente guardarsi negli occhi. Da capitano farei fatica a trovare le parole giuste da dire ai compagni, è più facile dimostrare tramite gesti.”

