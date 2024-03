Borja Valero: “Barone era una persona molto intensa e sensibile, era sempre presente anche prima del Viola Park”

L’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando di Joe Barone e della tragedia che ha coinvolto tutto l’ambiente viola. Queste le sue parole:

“Questo è un momento difficile per Firenze, purtroppo la città sta soffrendo troppo spesso per situazioni così e non se lo merita. Joe era una persona molto intensa, io l’ho vissuto in un’annata in cui c’era il Covid e non andavamo benissimo in campionato. Lui già dedicava tutto il suo tempo alla Fiorentina, a volte litigavamo anche, ma era giusto così visto che eravamo un momento complicato. Era una persona molto presente, ma anche una persona familiare, c’era sempre e si faceva sentire continuamente perché vedeva la Fiorentina come una grandissima famiglia.”

Su Joe a lavoro e nella vita quotidiana: “Era una persona molto gentile, quando non lavorava l’ho visto essere molto sensibile con tantissime persone, mentre quando lavorava tirava fuori tutta la sua adrenalina e voglia di migliorare e ottenere quello che voleva. Anche nel vecchio centro sportivo era sempre presente, osservava gli allenamenti, ti chiamava nel suo ufficio ed era sempre attento al lavoro quotidiano. Ovviamente con il Viola Park la situazione è anche un po’ cambiata, visto che era il suo gioiello, ma la personalità è sempre stata quella.”

Sul ritorno in campo della squadra: “Sicuramente non è semplice rientrare in campo dopo situazioni così, l’abbiamo visto dopo la scomparsa di Davide. Il gruppo certamente aiuta, si devono dare forza a vicenda e sfruttare questa tragedia come una motivazione in più per lottare e per arrivare a successi. Momenti come questi ti avvicinano molto di più alla tifoseria, se c’era qualche ferita aperta adesso viene cancellata e non considerata. Sportivamente parlando, spero che ci sarà una reazione positiva da parte della squadra.”

