La Fiorentina è al settimo posto per ascolti TV in questa stagione, poco sotto la Lazio, sopra l’Atalanta

La Serie A 2023/24 è arrivata al giro di boa, con l’Inter che si è laureata campione d’inverno posizionandosi davanti alla Juventus di due punti, in quello che sembra destinato a essere il duello Scudetto fino al termine della stagione. Per il terzo anno consecutivo, i diritti tv del campionato in Italia sono divisi tra DAZN (che trasmette ogni giornata 10 partite di cui 7 in esclusiva) e Sky (che trasmette invece tre gare a ogni turno in co-esclusiva).

Se le squadre pensano al campo e ai risultati, anche i broadcaster danno un occhio ai loro traguardi e – in particolar modo – al seguito degli appassionati, monitorando gli ascolti tv. A partire dallo scorso anno, l’Auditel rileva anche l’audience delle partite su DAZN con la nuova misurazione Auditel Total Audience: per ogni gara vengono considerati sia gli ascolti DAZN di origine censuaria su tutti i dispositivi, sia gli ascolti DAZN provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona DAZN). Inoltre, tre partite a giornata vengono trasmesse anche dalla stessa Sky, e vengono rilevate sempre da Auditel.

Una misurazione che pesa non solo per valutare il reale interesse verso il campionato, ma anche per quanto riguarda la distribuzione dei diritti tv del campionato ai club, visto che un criterio di redistribuzione dei ricavi è appunto l’audience televisiva delle squadre. A tal proposito, va comunque specificato che il Decreto Lotti (che ha modificato la Legge Melandri) disciplina i criteri di ponderazione relativi alla quota di audience certificata. L’articolo 9 del Decreto incarica la Lega Serie A di stabilire, mediante l’elaborazione di un algoritmo di ponderazione, dei criteri di riequilibrio per tenere conto della differente esposizione mediatica dovuta alla coesistenza delle due piattaforme (DAZN e Sky).

Per quanto riguarda i dati degli ascolti solo su DAZN, in vetta alla classifica troviamo la Juventus, con quasi 23 milioni di spettatori complessivi e una audience media di poco meno di 1,2 milioni a partita a metà della stagione, davanti all’Inter con poco più di 20 milioni totali e poco più di un milione di spettatori in media a partita e al Napoli Campione d’Italia in carica con 17,6 milioni di spettatori totali e 927mila spettatori a gara.

Giù dal podio invece la Roma per quanto riguarda gli ascolti su DAZN, e anche il Milan, che si posiziona addirittura quinto in classifica. Per i rossoneri pesa il numero di volte in cui le sfide sono state trasmesse in co-esclusiva anche da Sky: ben 10 partite su 19 sono andate in onda sulla pay-tv di Comcast, più di tutti in Serie A insieme al Monza guidato da Raffaele Palladino.

Complessivamente – considerando anche Zona DAZN – il totale degli ascolti ha toccato quasi 106 milioni nel girone di andata, sostanzialmente in linea con lo scorso anno, con una leggera flessione del 3% rispetto alla stagione 2022/23 legato principalmente al calendario che ha portato un minor numero di spettatori nei due turni durante le festività (23 e 30 dicembre). Contestualmente, va segnalato anche un maggior numero di presenze allo stadio che potrebbe aver sottratto una piccola parte di pubblico alle televisioni.

Serie A classifica ascolti 2023 2024 – I dati su SKY

Per quanto riguarda i dati degli ascolti solo su Sky, se la Juventus è stata la squadra con la media ascolti più alta (oltre 574mila spettatori a partita), va segnalato che il Milan distanzia tutti per ascolti complessivi. Come sottolineato in precedenza, le partite dei rossoneri sono state trasmesse ben 10 volte dall’emittente satellitare, mentre tra le big l’Inter si ferma a 5 e la Juventus a 2.

In totale, gli ascolti su Sky hanno toccato quota 19,1 milioni in questa prima metà di stagione. Anche in questo caso il risultato ha fatto registrare una leggera flessione (sempre intorno al 3%) rispetto a quello della passata stagione.

Serie A classifica ascolti 2023 2024 – I dati complessivi

Complessivamente, quindi, nella top tre in termini di ascolti per la stagione 2023/24 troviamo Juventus, Inter e Milan: i bianconeri davanti a tutti con 1,25 milioni di spettatori a partita, mentre i nerazzurri si sono fermati a quasi 1,2 milioni e i rossoneri a 1,19 milioni. Sul quarto gradino troviamo la Roma con 948mila spettatori e chiude la top 5 il Napoli Campione d’Italia in carica (947mila spettatori a gara).

