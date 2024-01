Dalla Francia: il PSG mette gli occhi in casa Fiorentina. Sondaggio per Martinez Quarta

Dall’estero sembrano interessati a un pedina fondamentale della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Infatti, come riportato dall’Equipe, il PSG vorrebbe regalare a Luis Enrique un difensore centrale. Leny Yoro, del Lille, sarebbe l’obiettivo numero uno ma la trattativa è già in salita. Per questo motivo, il club francese starebbe cercando in Serie A il profilo più adatto. I nomi sondati sono quelli di Diego Llorente e Martinez Quarta.

