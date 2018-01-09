Tuttosport: Sanchez vuole il Cagliari per puntare al Mondiale, mentre i viola pensano a Barella
Carlos Sanchez vuole andar via: il colombiano, in scadenza nel 2019, è scontento e vuole giocare di più in ottica Mondiale. Su di lui il Cagliari, interessato anche a Maxi Olivera. La Fiorentina vorre...
A cura di Redazione Labaroviola
09 gennaio 2018 12:50
Carlos Sanchez vuole andar via: il colombiano, in scadenza nel 2019, è scontento e vuole giocare di più in ottica Mondiale. Su di lui il Cagliari, interessato anche a Maxi Olivera. La Fiorentina vorrebbe però cedere all’estero, a meno che non riesca a strappare ai sardi un’opzione sul promettente Barella. Centrocampista che accende il club viola rispetto ai vari Cataldi, Viviani, Koziello, Bradaric.
Fonte: Tuttosport