Lollobrigida: "Dispiaciuto delle dimissioni di Prandelli. Castrovilli è il giocatore più tecnico in Italia"

Prandelli stimato da tutti quanti. Castrovilli deve osare di più, segua l'esempio di Barella e faccia il salto definitivo

Marco Lollobrigida, giornalista RAI, è intervenuto a Radio Bruno parlando della Fiorentina e delle dimissioni di Cesare Prandelli:

“Sono dispiaciuto per come sono andate le cose, Prandelli è uno stimato da tutti”.

Sul futuro del centrocampista viola Gaetano Castrovilli: "Insieme a Zaniolo è il giocatore italiano che ha più, tecnica ma per fare il salto definitivo di qualità deve osare di più e fare uno step mentale. Dovrebbe seguire le orme di Barella in questo”.

SFUMA INZAGHI PER LA PANCHINA DELLA FIORENTINA, RINNOVERÀ CON LA LAZIO.

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