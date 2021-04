Sfuma Inzaghi per la panchina della Fiorentina, rinnoverà con la Lazio: battuto anche il Napoli

Il rincorrersi di voci, la notizia ormai di dominio pubblico e le certezze di cifre (2,5 milioni a stagione) e durata del contratto (fino al 2024). Ieri sembrava essere proprio la volta buona, visto l’ottimismo della società e del tecnico e una trattativa serrata che da giorni ha portato ad intendere come il prolungamento del rapporto fino al 2024 sia ormai una pura formalità. A quanto pare, superata anche la concorrenza delle altre competitor che non avevano nascosto affatto la loro corte a Inzaghi. Dal Napoli alla Fiorentina, passando per alcuni club esteri che si erano interessati all’allenatore. Salvo clamorosi colpi di scena, Inzaghi e la Lazio si legheranno ancora per altre tre stagioni. Lo riporta Tuttosport.

