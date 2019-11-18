Graziani: "Miglior talento italiano? Altro che Barella, io scelgo Chiesa. Federico può diventare un campione"

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Tmw Web per dire la sua sul migliore talento italiano offerto attualmente dal panorama calcistico: "Io scelgo Chiesa, ha grandi margini di miglioramento....

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Tmw Web per dire la sua sul migliore talento italiano offerto attualmente dal panorama calcistico: "Io scelgo Chiesa, ha grandi margini di miglioramento. Pensate cosa potrebbe fare se giocasse da esterno alto in un grande club. Federico è un calciatore che può raggiungere livelli altissimi. Barella? Più di questo non credo possa fare, mentre Chiesa può diventare un campione".