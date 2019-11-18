Labaro Viola

Graziani: "Miglior talento italiano? Altro che Barella, io scelgo Chiesa. Federico può diventare un campione"

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Tmw Web per dire la sua sul migliore talento italiano offerto attualmente dal panorama calcistico: "Io scelgo Chiesa, ha grandi margini di miglioramento....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2019 17:15
Graziani: "Miglior talento italiano? Altro che Barella, io scelgo Chiesa. Federico può diventare un campione" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Graziani
Chiesa
Barella
Condividi

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Tmw Web per dire la sua sul migliore talento italiano offerto attualmente dal panorama calcistico: "Io scelgo Chiesa, ha grandi margini di miglioramento. Pensate cosa potrebbe fare se giocasse da esterno alto in un grande club. Federico è un calciatore che può raggiungere livelli altissimi. Barella? Più di questo non credo possa fare, mentre Chiesa può diventare un campione".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok