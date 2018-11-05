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Guerini: "Quando ero dirigente della Fiorentina avevo proposto Barella e Torreira ma..."

L’ex team manager e giocatore della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato al Corriere fiorentino, queste le sue parole: “Il pareggio sabato alla fine ci sta, l’obiettivo della squadra viola deve esse...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2018 13:47
Guerini: "Quando ero dirigente della Fiorentina avevo proposto Barella e Torreira ma..." -
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L’ex team manager e giocatore della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato al Corriere fiorentino, queste le sue parole: “Il pareggio sabato alla fine ci sta, l’obiettivo della squadra viola deve essere l’Europa League, in Europa si deve e si può tornare. Chiesa è straordinario, l’aspetto più interessante è che in ogni partita fa un passo avanti. Pjaca? Non vorrei che fosse uno di quei giocatori di cui si parla sempre bene e che si aspettano fino ai trent’anni. Negli ultimi mesi da dirigente viola avevo compilato diverse relazioni, su due giocatori in particolare: Barella e Torreira. In questa Fiorentina ci sarebbero stati bene”

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