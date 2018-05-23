TuttoSport, Badelj ad un passo dal Milan. La Fiorentina cerca il sostituto: Barella, Soucek, Viviani e Blin i nomi

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di TuttoSport, la Fiorentna perderà a parametro zero Milan Badelj. Il Milan ormai sembra ad un passo. Come sostituto la Fiorentina pensa a Barella del Ca...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di TuttoSport, la Fiorentna perderà a parametro zero Milan Badelj. Il Milan ormai sembra ad un passo. Come sostituto la Fiorentina pensa a Barella del Cagliari come primo nome, il profilo ed il rendimento avuto in questa stagione sono di buon auspicio. Occhio anche a Soucek dello Slavia Praga, già seguito nelle passate sessioni di calciomercato e Blin del Tolosa.