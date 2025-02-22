Lo Faso e una carriera travagliata: 2 presenze con la Fiorentina, ora giocherà la Kings League con Fedez

Simone Lo Faso sbarca in Kings League a 28 anni: l'ex promessa del calcio italiano ha vestito anche la maglia della Fiorentina nel 2017

Ricordate Simone Lo Faso? I tifosi di Fiorentina, Palermo e Lecce probabilmente non hanno dimenticato l'attaccante di belle speranze, protagonista di una carriera costellata da infortuni e problemi fisici, che ne hanno pesantemente condizionato il rendimento. Classe 1998, Lo Faso è stato ingaggiato per giocare la Kings League: a 28 anni farà parte dei Boomers di Fedez nell'ormai famoso format inventato da Gerard Piqué.

Lo Faso è stato una vera promessa del calcio italiano. Ai tempi del Palermo, Roberto De Zerbi lo aveva definito "il talento più puro mai allenato in carriera". Il suo talento aveva convinto la Fiorentina, che decise di prelevarlo dalla Sicilia nel 2017, portandolo alla corte di Stefano Pioli. Tuttavia, con i Viola ha giocato davvero poco: 2 sole presenze, per un totale di 34 minuti (dati Transfermarkt), prima di subire un infortunio grave al perone della caviglia.

Adesso, dopo una carriera in Serie D, giocherà nella Kings League, un gran colpo da parte dei Boomers di Fedez. Lo Faso raggiunge così nomi noti come Cacia, Nainggolan, Perotti e Caputo, mentre Viviano ha subito un brutto infortunio che lo costringerà a saltare il resto del torneo 2025 dopo aver disputato la prima partita in maglia Caesar.