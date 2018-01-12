Hagi bocciato, Lo Faso e Zekhnini no: Pioli concederà una possibilità ai due in prima squadra

Come afferma La Nazione, per uno Ianis Hagi in partenza e deciso a tornare in Romania, ci sono Simone Lo Faso e Rafik Zekhnini convinti di proseguire il percorso di crescita ai margini della prima squ...

Come afferma La Nazione, per uno Ianis Hagi in partenza e deciso a tornare in Romania, ci sono Simone Lo Faso e Rafik Zekhnini convinti di proseguire il percorso di crescita ai margini della prima squadra. L’italiano è a Firenze in prestito e la Fiorentina ha il diritto di riscatto a 2 milioni e mezzo e ha già comunicato al Palermo che lo eserciterà. Lo Faso viene considerato un prospetto più che promettente. Rafik Zekhnini è stato invece già acquistato per 1,2 milioni e in modo inversamente proporzionale ad Hagi è convinto che questa fase di studio in prima squadra sia funzionale alla sua crescita.