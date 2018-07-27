Ag. Lo Faso (e di El Sharaawy) al veleno: "Elsha? Avevate già in casa l’esterno di qualità"

Il fratello-agente di El Sharaawy, oltre che del fratello, a Gianlucadimarzio.com ha parlato di un altro suo assistito, cioè Simone Lo Faso: “La Fiorentina lo aveva un esterno di qualità in rosa ed er...

Il fratello-agente di El Sharaawy, oltre che del fratello, a Gianlucadimarzio.com ha parlato di un altro suo assistito, cioè Simone Lo Faso: “La Fiorentina lo aveva un esterno di qualità in rosa ed era appunto Simone: purtroppo però ha deciso di non riscattarlo. Peccato perché il ragazzo meritava qualche chance in più. Su di lui ci sono due club di Serie A, ma quest’anno non sarà importante la categoria bensì il progetto. Lui è intenzionato a giocarsi tutte le sue carte a Palermo e vuole aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo promozione".