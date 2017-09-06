Lo Faso: "Mi voleva il Monaco ma ho scelto la Fiorentina per il progetto. A Firenze si vive di calcio"

Posso giocare in tutti i ruoli dell'attacco. Sono a completa disposizione di Pioli" così Simone Lo Faso alla presentazione

Simone Lo Faso è stato presentato ufficialmente alla stampa questa mattina, queste le sue parole:

"Venire alla Fiorentina è un passo fondamentale, quasi sproporzionato per la mia età. Sono un ragazzo ambizioso che ama le sfide per questo ho sposato questo progetto. Il modulo? Posso giocare in qualsiasi ruolo, sono a completa disposizione del mister. Mi piace giocare sulla trequarti e sulle fasce. La concorrenza? È tanta, ma cercherò di dare il 100%, sono pronto, sto bene, siamo tutti giovani e preparati. La pressione c’è, ma è questo il bello del calcio. Il mio modello? Guardo spesso le giocate di Ronaldo. Il mio sogno da piccolo era giocare in Serie A, ora non vedo l’ora di ripagare la fiducia che mi ha dato la Fiorentina. Il mio obiettivo è crescere in una squadra che merita di stare in alto. La trattativa? Oltre al Monaco mi volevano altre squadre, poi il 31 agosto non ho esitato a dire sì. Guidi? L’ho sentito, a livello umano abbiamo un bel rapporto. Mi ha consigliato di dare il massimo. Poi la città è bellissima, qui il calcio è vita, come al Sud”.