Labaro Viola

Stagione finita per Lo Faso, frattura del Perone. Ecco il comunicato della Fiorentina

Brutto infortunio per Simone Lo Faso, il talento classe 98 della squadra viola. Ecco il report medico della società viola:"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Simone Lo Faso, nel corso dell'alle...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2018 20:16
Stagione finita per Lo Faso, frattura del Perone. Ecco il comunicato della Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
News
Fiorentina
Primo Piano
Lo Faso
Condividi

Brutto infortunio per Simone Lo Faso, il talento classe 98 della squadra viola. Ecco il report medico della società viola:

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Simone Lo Faso, nel corso dell'allenamento odierno, a seguito di un trauma distorsivo della caviglia sinistra, ha riportato la frattura spiroide del terzo distale del perone. Il calciatore sarà sottoposto nella giornata di domani a intervento chirurgico per riduzione e sintesi della frattura."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok