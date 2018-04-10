Stagione finita per Lo Faso, frattura del Perone. Ecco il comunicato della Fiorentina

Brutto infortunio per Simone Lo Faso, il talento classe 98 della squadra viola. Ecco il report medico della società viola:"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Simone Lo Faso, nel corso dell'alle...

Brutto infortunio per Simone Lo Faso, il talento classe 98 della squadra viola. Ecco il report medico della società viola:

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Simone Lo Faso, nel corso dell'allenamento odierno, a seguito di un trauma distorsivo della caviglia sinistra, ha riportato la frattura spiroide del terzo distale del perone. Il calciatore sarà sottoposto nella giornata di domani a intervento chirurgico per riduzione e sintesi della frattura."