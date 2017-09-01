Lupo (ds Palermo): 'Lo Faso ha scelto un progetto importante, su di lui c'erano anche Monaco e Sassuolo'
Il giocatore aveva aspirazioni legittime e noi abbiamo condiviso la sua scelta
Il direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediagol.it in merito al trasferimento di Lo Faso alla Fiorentina. Ecco il suo punto di vista: "Ci sono aspirazioni legittime del calciatore, per poter far parte di un progetto importante. Nel progetto Palermo era un giocatore di livello che doveva confrontarsi con compagni di pari livello, anche di esperienza maggiore".
Prosegue poi sulla scelta del giocatore: "Nella ricerca di un suo corretto percorso ha valutato la possibilità di andare via, ma poteva anche tranquillamente rimanere. Abbiamo condiviso questo percorso con il ragazzo, aveva la possibilità di andare al Monaco o al Sassuolo, scenari importanti per lui in prospettiva futura".