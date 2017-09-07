Ecco Lo Faso, un talento che studia da Cristiano Ronaldo e che ha scelto Firenze per il progetto della Fiorentina

Repubblica dedica un approfondimento a Simone Lo Faso, l'ultimo colpo in prospettiva della Fiorentina. Uno dei tanti ragazzi di questa squadra

Simone Lo Faso, anni diciannove, dice che ha sposato il progetto (come si diceva ai vecchi tempi) e che si ispira a Cristiano Ronaldo (non male), aggiungendo che lui CR7 se lo studia in tv, «quando ha la palla tra i piedi ma soprattutto quando si muove senza pallone», perché quasi nessuno ci fa caso, ma tutto nasce da lì. Ecco l’ultimo dei ragazzi di questa Fiorentina giovane con tre G, come avrebbe detto un personaggio di un film di Nanni Moretti. Tanti ragazzi in cerca dei loro momenti di gloria, abbastanza furbi da capire che questa squadra per loro può essere un passaggio importante per crescere e misurare se stessi e le loro aspirazioni.

Benedetto Ferrara La Repubblica