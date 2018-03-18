Lo Faso ed il messaggio per Astori: "Tu che conosci il cielo, saluta Dio per me. Per sempre con noi"
Commovente messaggio su Instagram, da parte di Simone Lo Faso, per Davide Astori: "Tu che conosci il cielo, saluta Dio per me.Per sempre con noi", le belle parole del giovane attaccante,che ha postato...
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2018 19:34
Commovente messaggio su Instagram, da parte di Simone Lo Faso, per Davide Astori: "Tu che conosci il cielo, saluta Dio per me.Per sempre con noi", le belle parole del giovane attaccante,che ha postato una foto del capitano della Fiorentina.