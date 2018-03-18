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Lo Faso ed il messaggio per Astori: "Tu che conosci il cielo, saluta Dio per me. Per sempre con noi"

Commovente messaggio su Instagram, da parte di Simone Lo Faso, per Davide Astori: "Tu che conosci il cielo, saluta Dio per me.Per sempre con noi", le belle parole del giovane attaccante,che ha postato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2018 19:34
Lo Faso ed il messaggio per Astori: "Tu che conosci il cielo, saluta Dio per me. Per sempre con noi" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
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Commovente messaggio su Instagram, da parte di Simone Lo Faso, per Davide Astori: "Tu che conosci il cielo, saluta Dio per me.Per sempre con noi", le belle parole del giovane attaccante,che ha postato una foto del capitano della Fiorentina.

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