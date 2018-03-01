Lo Faso senior: "Simone sperava di avere più spazio, ma a Firenze sta bene. Valuteremo a fine stagione"

Carmelo Lo Faso, padre dell'attaccante attualmente di proprietà della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb.com: "Simone ovviamente si aspettava di giocare un po' di più, ma...

Carmelo Lo Faso, padre dell'attaccante attualmente di proprietà della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb.com: "Simone ovviamente si aspettava di giocare un po' di più, ma sta comunque prendendo tanto di positivo dalla sua esperienza fiorentina".

Visto il pochissimo spazio concessogli da Pioli fin qui, si aspetta un minutaggio maggiore nell'ultima parte di stagione?

"Ci auguriamo che possa avere più spazio, chiaramente. Lui è un ragazzo molto sicuro di se e vorrebbe giocare, ma aspetta fiducioso il suo momento senza polemiche. A Firenze sta bene, è in forma e si allena al meglio, vediamo cosa succederà".

E per il futuro, cosa si augura?

"Intanto di poterlo vedere in campo in certe partite. Poi al termine della stagione valuteremo tutto insieme alle società. Parleremo dei piani che hanno per Simone e ognuno trarrà le proprie conclusioni".