I convocati di Pioli per Verona: Saponara e Eysseric non ce la fanno. Prima chiamata per Théréau, Lo Faso e Laurini.
Stefano Pioli ha diramato la lista dei 24 convocati per la trasferta di Verona di domenica. Alcuni volti nuovi, ma anche due assenze pesanti...Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cri...
A cura di Redazione Labaroviola
09 settembre 2017 15:26
Stefano Pioli ha diramato la lista dei 24 convocati per la trasferta di Verona di domenica. Alcuni volti nuovi, ma anche due assenze pesanti...
Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski, Gaspar, Hagi, Babacar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Hugo, Zekhnini.