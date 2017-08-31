Pedullà: ''La Fiorentina ha venduto benissimo, non come in entrata. Che colpo Lo Faso, ha personalità''

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno:“Lo Faso è un giovane di grande e sicuro talento, ha personalità. Bilancio del mercato viola? Bisogna fare un distinguo tra la brillantezz...

A cura di Redazione Labaroviola 31 agosto 2017 15:07

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