Pedullà: ''La Fiorentina ha venduto benissimo, non come in entrata. Che colpo Lo Faso, ha personalità''
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno:“Lo Faso è un giovane di grande e sicuro talento, ha personalità. Bilancio del mercato viola? Bisogna fare un distinguo tra la brillantezz...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 15:07
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno:“Lo Faso è un giovane di grande e sicuro talento, ha personalità. Bilancio del mercato viola? Bisogna fare un distinguo tra la brillantezza delle operazioni in uscita, con la Fiorentina che ha venduto benissimo, e gli acquisti. E’ un aspetto di cui bisogna tenere conto”.