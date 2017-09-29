Il giovane attaccante viola Lo Faso è stato convocato in nazionale under 20

Il tecnico Federico Guidi ha convocato il nuovo arrivo viola ed un altro giocatore di proprietà della Fiorentina

Federico Guidi, ex tecnico viola e commissario tecnico della nazionale under 20, ha diramato la lista dei convocati in vista di Italia-Inghilterra,seconda gara del Torneo 8 Nazioni, in programma giovedì 5 ottobre. Tra i convocati c'è il nuovo arrivo in casa Fiorentina Simone Lo Faso. Inoltre è presente nella lista il viola in prestito alla Cremonese Castrovilli e l'ex Scalera.

Elenco dei convocati:

Portieri: Andrea Zaccagno (Pistoiese), Samuele Perisan (Triestina);

Difensori: Giuseppe Scalera (Bari), Riccardo Marchizza (Avellino), Alessandro Vogliacco (Juventus), Pietro Beruatto (Vicenza), Paolo Ghiglione (Pro Vercelli), Francesco Ivan De Santis (Ascoli), Riccardo Baroni (Lucchese), Giacomo Caccin (Cittadella);

Centrocampisti: Matteo Pessina (Spezia), Giulio Maggiore (Spezia), Francesco Cassata (Sassuolo), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Alberto Picchi (Empoli), Niccolò Zanellato (Milan);

Attaccanti: Simone Edera (Torino), Ferdinando Del Sole (Pescara), Federico Bonazzoli (Spal), Alessandro Rossi (Salernitana), Giuseppe Antonio Panico (Cesena), Simone Minelli (Trapani), Simone Lo Faso (Fiorentina).