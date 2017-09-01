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Il giovane Lo Faso è viola, oggi la prima giornata a Firenze. Le foto dell'incontro con Corvino e Freitas

Talento da vendere, gioventù da coltivare. È questo il profilo del neo acquisto viola, Lo Faso che dal Palermo è passato alla Fiorentina. La società su Twitter tramite il profilo ufficiale, ha condivi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 02:42
Il giovane Lo Faso è viola, oggi la prima giornata a Firenze. Le foto dell'incontro con Corvino e Freitas -
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Talento da vendere, gioventù da coltivare. È questo il profilo del neo acquisto viola, Lo Faso che dal Palermo è passato alla Fiorentina. La società su Twitter tramite il profilo ufficiale, ha condiviso queste foto che lo ritraggono in sede mentre posa con la maglia viola ed insieme a Freitas e Corvino.

Il giovane Lo Faso è viola, oggi la prima giornata a Firenze. Le foto dell'incontro con Corvino e Freitas

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