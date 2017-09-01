Il giovane Lo Faso è viola, oggi la prima giornata a Firenze. Le foto dell'incontro con Corvino e Freitas
Talento da vendere, gioventù da coltivare. È questo il profilo del neo acquisto viola, Lo Faso che dal Palermo è passato alla Fiorentina. La società su Twitter tramite il profilo ufficiale, ha condivi...
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 02:42
Talento da vendere, gioventù da coltivare. È questo il profilo del neo acquisto viola, Lo Faso che dal Palermo è passato alla Fiorentina. La società su Twitter tramite il profilo ufficiale, ha condiviso queste foto che lo ritraggono in sede mentre posa con la maglia viola ed insieme a Freitas e Corvino.