Corriere dello Sport, Lo Faso convince Pioli, giocherà sempre più partite da qui in avanti
Simone Lo Faso potrebbe trovare maggiore spazio nelle prossime partite, almeno secondo quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina. Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è molto soddisfat...
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2017 12:31
Simone Lo Faso potrebbe trovare maggiore spazio nelle prossime partite, almeno secondo quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina. Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è molto soddisfatto del suo impegno tanto da aver guadagnato interesse nelle gerarchie tattiche dell’allenatore viola. Vedremo se, a partire dal mese di Dicembre, Lo Faso avrà ulteriori opportunità dopo i venti minuti giocati a Benevento.