Bucchioni: "Servirebbe Mazzarri, ma non credo accetterebbe. Spesi 75 milioni per valere come il Chievo...''

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per dire la sua sul momento vissuto dalla Fiorentina. "Pioli sta deludendo - commenta - perché in 3 mesi di lavoro un gioco si deve vedere....

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per dire la sua sul momento vissuto dalla Fiorentina. "Pioli sta deludendo - commenta - perché in 3 mesi di lavoro un gioco si deve vedere. Servirebbe un profilo come Walter Mazzarri, ma dubito che accetterebbe una Fiorentina al ribasso, come questa. Del resto, Giampaolo ha preferito rimanere alla Sampdoria, che è tutto dire e Di Francesco ha detto "no" dopo essere stato a casa di Corvino. Pantaleo ha speso 75 milioni e la Fiorentina vale il Chievo. Questo club è ancora in vendita, non dimentichiamolo. Le cose non cambieranno: alla proprietà e a Corvino non gliene frega niente, nel bene e nel male".