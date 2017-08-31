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Sky Sport: Lo Faso oggi a Firenze per le visite mediche, per lui pronto un quinquennale

La Fiorentina batte la concorrenza del Sassuolo ed a sorpresa si assicura le prestazioni di Simone Lo Faso, giovane attaccante classe '98

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 13:54
Sky Sport: Lo Faso oggi a Firenze per le visite mediche, per lui pronto un quinquennale -
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La Fiorentina batte la concorrenza del Sassuolo ed a sorpresa si assicura le prestazioni di Simone Lo Faso, giovane attaccante in uscita dal Palermo. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il classe '98 passa alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto ed un contratto che lo legherà alla società gigliata per i prossimo 5 anni. L'ormai ex attaccante rosanero sarà a Firenze già nella giornata di oggi per sostenere le consuete visite mediche.

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