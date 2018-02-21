Repubblica, Lo Faso un mistero: mancano i goal ma lui non gioca mai. Arriva a breve il suo momento?

Focus su Simone Lo Faso, La Repubblica nell'edizione odierna alla sezione dedicata allo sport si concentra sul talentuoso attaccante ex Palermo. In estate il giocatore era conteso anche da Milan e Mon...

Focus su Simone Lo Faso, La Repubblica nell'edizione odierna alla sezione dedicata allo sport si concentra sul talentuoso attaccante ex Palermo. In estate il giocatore era conteso anche da Milan e Monaco ma il progetto giovani targato viola aveva convinto il ragazzo a scegliere Firenze ma oltre alla presenza a Benevento per lui solo panchina. Eppure i goal mancano ed un suo apporto pieno di voglia potrebbe essere utile. Che in questo finale di stagione Pioli gli conceda più spazio? I tifosi se lo augurano.