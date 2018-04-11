La Nazione, brutto infortunio per Simone Lo Faso. Stagione finita per lui. I tempi di recupero...

Circa tre mesi, sono questi i tempi di recupero necessari per tornare sul terreno di gioco secondo La Nazione. Simone Lo Faso infatti nella giornata di ieri ha riportato in allenamento la frattura spi...

Circa tre mesi, sono questi i tempi di recupero necessari per tornare sul terreno di gioco secondo La Nazione. Simone Lo Faso infatti nella giornata di ieri ha riportato in allenamento la frattura spiroide del terzo distale del perone. La Fiorentina quindi dovrà fare a meno di una soluzione in panchina per il rush finale con Lo Faso che ricordiamo è ancora di proprietà del Palermo e se la squadra viola lo vorrà riscattare sarà necessario un esborso di circa 2,7 mln.