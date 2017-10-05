Ds Palermo: "La Fiorentina può esercitare il riscatto di Lo Faso per una cifra alta"

Abbiano dato al ragazzo un'opportunità importante in una squadra competitiva. Ma dopo..." parla Lupo il direttore sportivo del Palermo

Il Direttore Sportivo del Palermo, Fabio Lupo ha parlato a TuttoPalermo.net queste le sue parole sul trasferimento di Lo Faso alla Fiorentina: "Per Lo Faso, abbiamo dato un'opportunià al ragazzo data la rosa competitiva e soprattutto numerosa di quest'anno. La Fiorentina può esercitare un riscatto ad una cifra alta"