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Tra le buone notizie di Benevento c'è l'esordio di Lo Faso. Adesso spareggio Europa League contro il Torino

Il commento della partita si potrebbe esaurire in due righe per un motivo molto semplice: la partita non c’è stata. Dal fronte viola solo buone notizie. Il primo gol viola di Benassi, il primo gol sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2017 10:14
Tra le buone notizie di Benevento c'è l'esordio di Lo Faso. Adesso spareggio Europa League contro il Torino - Chiesa, Lo Faso
Chiesa, Lo Faso
Rassegna Stampa
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Il commento della partita si potrebbe esaurire in due righe per un motivo molto semplice: la partita non c’è stata. Dal fronte viola solo buone notizie. Il primo gol viola di Benassi, il primo gol stagionale di Babacar, la sesta rete in questo campionato di Thereau, il debutto in prima squadra di un ragazzino in gamba, Simone Lo Faso, classe ‘98. In prospettiva è un lavoro interessante, ma Pioli deve fare in modo che anche il presente abbia una sua consistenza. Oggi la squadra è al nono posto, a 4 punti dalla Samp che è sesta. Mercoledì col Torino è già una specie di spareggio.

 

Corriere dello Sport Stadio

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