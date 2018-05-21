(VIDEO): Sportiello e quel conto da 2667€ al ristorante. Dabo e Lo Faso lo prendono in giro su Instagram
Senz'altro divertenti le stories pubblicate da Dabo e Lo Faso su Instagram che ritraggono Sportiello alle prese con il conto al ristorante sorteggiato dalla squadra. 2667€ pagate dal portiere tra le r...
A cura di Redazione Labaroviola
21 maggio 2018 17:04
Senz'altro divertenti le stories pubblicate da Dabo e Lo Faso su Instagram che ritraggono Sportiello alle prese con il conto al ristorante sorteggiato dalla squadra. 2667€ pagate dal portiere tra le risate del gruppo viola...