Labaro Viola

E Saponara si congratula con Lo Faso per la prima partita: "Che sia la prima di tante"

Esordio oggi a Benevento con la maglia della Fiorentina per Simone Lo Faso, il giovane talento della squadra viola classe 1998 acquistato da Corvino negli ultimi giorni di mercato. E Riccardo Saponara...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2017 18:29
E Saponara si congratula con Lo Faso per la prima partita: "Che sia la prima di tante" -
News
Fiorentina
Benevento
Saponara
Lo Faso
Condividi

Esordio oggi a Benevento con la maglia della Fiorentina per Simone Lo Faso, il giovane talento della squadra viola classe 1998 acquistato da Corvino negli ultimi giorni di mercato. E Riccardo Saponara, suo compagno di squadra su Instagram ha voluto omaggiare il giovane viola. Questo il post di Riccardo Saponara:

Saponara si congratula cosi con Lo Faso per l'esordio con la maglia della Fiorentina

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok