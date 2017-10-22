E Saponara si congratula con Lo Faso per la prima partita: "Che sia la prima di tante"
Esordio oggi a Benevento con la maglia della Fiorentina per Simone Lo Faso, il giovane talento della squadra viola classe 1998 acquistato da Corvino negli ultimi giorni di mercato. E Riccardo Saponara...
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2017 18:29
Esordio oggi a Benevento con la maglia della Fiorentina per Simone Lo Faso, il giovane talento della squadra viola classe 1998 acquistato da Corvino negli ultimi giorni di mercato. E Riccardo Saponara, suo compagno di squadra su Instagram ha voluto omaggiare il giovane viola. Questo il post di Riccardo Saponara: