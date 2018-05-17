La Nazione: Corvino punta al riscatto di Lo Faso, ma chiede uno sconto al Palermo
E’ alle prese con l’infortunio, ma il futuro di Simone Lo Faso si deciderà in queste settimane. E’ in prestito dal Palermo alla Fiorentina, i viola lo dovrebbero riscattare per 2,3 milioni di euro. Lo...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 12:21
E’ alle prese con l’infortunio, ma il futuro di Simone Lo Faso si deciderà in queste settimane. E’ in prestito dal Palermo alla Fiorentina, i viola lo dovrebbero riscattare per 2,3 milioni di euro. Lo Faso piace, ma Corvino vorrebbe uno sconto.
Fonte: La Nazione