Lo Faso è della Fiorentina, cinque anni di contratto per il fantasista classe 98 in arrivo dal Palermo
Lo annuncia Gianluca di Marzio, beffato il Sassuolo, Corvino prende il talento italiano del Palermo. Lo volevano anche Milan e Monaco
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 13:29
Sorpasso sul Sassuolo portato a termine con successo: per la Fiorentina è fatta per Simone Lo Faso, classe '98 di grande talento che ha già esordito in A e che piaceva tanto, oltre al Sassuolo, anche a Monaco e Milan. Il giocatore firmerà per 5 anni con la Fiorentina, abile quindi a portare a termine con successo il sorpasso sul Sassuolo.
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