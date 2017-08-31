Lo Faso è della Fiorentina, cinque anni di contratto per il fantasista classe 98 in arrivo dal Palermo

Lo annuncia Gianluca di Marzio, beffato il Sassuolo, Corvino prende il talento italiano del Palermo. Lo volevano anche Milan e Monaco

Sorpasso sul Sassuolo portato a termine con successo: per la Fiorentina è fatta per Simone Lo Faso, classe '98 di grande talento che ha già esordito in A e che piaceva tanto, oltre al Sassuolo, anche a Monaco e Milan. Il giocatore firmerà per 5 anni con la Fiorentina, abile quindi a portare a termine con successo il sorpasso sul Sassuolo.

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