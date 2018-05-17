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(FOTO) Lo Faso su Instagram e quella lettura per Astori

Il giovane attaccante della Fiorentina, Simone Lo Faso ha pubblicato su Instagram una Instagram Stories dove si vede un libro dedicato ad Astori. Dopo il tatuaggio con il tredici (LEGGI QUI), un altro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 22:11
(FOTO) Lo Faso su Instagram e quella lettura per Astori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
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Il giovane attaccante della Fiorentina, Simone Lo Faso ha pubblicato su Instagram una Instagram Stories dove si vede un libro dedicato ad Astori. Dopo il tatuaggio con il tredici (LEGGI QUI), un altro piccolo grande gesto per il suo Capitano scomparso...

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