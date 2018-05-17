(FOTO) Lo Faso su Instagram e quella lettura per Astori
Il giovane attaccante della Fiorentina, Simone Lo Faso ha pubblicato su Instagram una Instagram Stories dove si vede un libro dedicato ad Astori. Dopo il tatuaggio con il tredici (LEGGI QUI), un altro...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 22:11
Il giovane attaccante della Fiorentina, Simone Lo Faso ha pubblicato su Instagram una Instagram Stories dove si vede un libro dedicato ad Astori. Dopo il tatuaggio con il tredici (LEGGI QUI), un altro piccolo grande gesto per il suo Capitano scomparso...