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(FOTO), Lo Faso su Instagram e quel tatuaggio per Astori: "Per sempre con me"

Il giocatore della Fiorentina, Simone Lo Faso ha pubblicato ieri sul suo profilo Instagram una Instagram Stories che ritrae la nuca del calciatore con il tatuaggio appena fatto dedicato a Davide Astor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2018 09:09
(FOTO), Lo Faso su Instagram e quel tatuaggio per Astori: "Per sempre con me" -
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Davide Astori
Simone Lo Faso
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Il giocatore della Fiorentina, Simone Lo Faso ha pubblicato ieri sul suo profilo Instagram una Instagram Stories che ritrae la nuca del calciatore con il tatuaggio appena fatto dedicato a Davide Astori. Il suo numero di maglia, il 13. "Per sempre con me". Un'iniziativa che segue quella di altri giocatori viola.

 

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