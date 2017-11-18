Lady Antognoni esulta per il rinnovo di Chiesa: "Un ragazzo d'oro, spero possa essere una grande bandiera"

Rita Antognoni, moglie della leggenda e attuale dirigente Viola Giancarlo Antognoni, ha manifestato la propria gioia per il prolungamento del contratto di Federico Chiesa tramite un post sul suo profi...

Rita Antognoni, moglie della leggenda e attuale dirigente Viola Giancarlo Antognoni, ha manifestato la propria gioia per il prolungamento del contratto di Federico Chiesa tramite un post sul suo profilo Facebook. Queste le sue parole: "Federico Chiesa, un grande giocatore e un ragazzo meraviglioso, spero che tu possa diventare la vera bandiera della Fiorentina per tanto tempo!! "