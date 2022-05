Basile: “Rapporti con la Juventus ottimi, ma niente regali. Meglio perderla che doverli ringraziare alla fine”

Il giornalista Massimo Basile ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una riflessione dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Sampdoria al Marassi. Ecco le sue parole: “I rapporti tra Fiorentina e Juventus, al di là delle dichiarazioni pubbliche, sono buonissimi, come non accadeva dai tempi dei Pontello, però sabato voglio una partita vera, dura, e, possibilmente, vincerla. Niente regali. Piuttosto, meglio perdere. L’umiliazione di dover dire alla fine grazie, anche no“.

Di seguito il post apparso sul profilo Facebook del giornalista Basile.

LEGGI ANCHE: