Franchi verso il sold out con la Juve dopo due anni. Problemi di viabilità con un concerto al Mandela

La sconfitta con la Sampdoria di ieri sera non ha rallentato affetto l’entusiasmo in casa Fiorentina per la gara contro la Juventus che potrebbe valere un posto in Europa. I biglietti per la gara del Franchi stanno volando via in un baleno e lo stadio sta andando verso il tutto esaurito. Come potete vedere anche nella foto che vi abbiamo messo ad inizio articolo, la Fiesole è già esaurita. Anche la Maratona e la Tribuna stanno andando man mano riempiendosi in ogni ordine di posto. Un buon numero di tagliandi a disposizione è rimasto soltanto in Curva Ferrovia. Questa situazione lascia pensare che si possa andare, dopo diversi anni a causa del Coronavirus, verso il tutto esaurito.

Un sold out che però rischia di causare non poche difficoltà agli abitanti del quartiere. Infatti, se la situazione al Campo di Marte risulta solitamente già difficile quando c’è una partita, ai problemi di viabilità si aggiunge anche un concerto al palazzetto. Sabato sera infatti, in concomitanza con la partita, al Nelson Mandela Forum, andrà in scena il concerto del giovane cantante Gazzelle. Una contemporaneità che non aiuta in un giorno già abbastanza difficile sotto il profilo logistico.

Lorenzo Bigiotti

