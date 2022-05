Mutu punzecchia: “Speriamo che la Fiorentina di Commisso abbia voglia di comprare grandi giocatori”

L’indimenticato ex giocatore della Fiorentina Adrian Mutu ha parlato a Dazn. Queste le sue parole:

“La Fiorentina con Italiano ha fatto una grande annata, spero che arrivi il giorno in cui la società investirà, comprando giocatori sempre più importanti per arrivare in alto. Vorresti allenare la Fiorentina un giorno? Mi piacerebbe tornare in Italia, so che è difficile perché ci sono tecnici preparati, ma un giorno spero di allenarla. È un sogno perché ho passato una vita in Italia e spero di poter allenare i viola”.

