Rita Antognoni: "Ribery è un vero professionista che mette il cuore e la sua classe ogni partita"

Rita Antognoni ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Facebook uno stato dopo la partita giocata della Fiorentina contro l'Hellas Verona.Ecco cosa ha scritto: "Una cosa la voglio dire, grande risp...

Rita Antognoni ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Facebook uno stato dopo la partita giocata della Fiorentina contro l'Hellas Verona.

Ecco cosa ha scritto: "Una cosa la voglio dire, grande rispetto per Ribery. Sei un grande, un grande campione e qualcuno forse dovrebbe venire a scuola da te. Un grande in bocca al lupo per il nostro capitano German Pezzella".