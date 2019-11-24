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Rita Antognoni: "Ribery è un vero professionista che mette il cuore e la sua classe ogni partita"

Rita Antognoni ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Facebook uno stato dopo la partita giocata della Fiorentina contro l'Hellas Verona.Ecco cosa ha scritto: "Una cosa la voglio dire, grande risp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 22:04
Rita Antognoni: "Ribery è un vero professionista che mette il cuore e la sua classe ogni partita" -
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Rita Antognoni ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Facebook uno stato dopo la partita giocata della Fiorentina contro l'Hellas Verona.

Ecco cosa ha scritto: "Una cosa la voglio dire, grande rispetto per Ribery. Sei un grande, un grande campione e qualcuno forse dovrebbe venire a scuola da te. Un grande in bocca al lupo per il nostro capitano German Pezzella".

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