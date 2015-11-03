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Notizie Giancarlo Antognoni Fiorentina

Antognoni e Batistuta ospiti a Palazzo Vecchio. Nardella: "Bello illustrare il progetto del nuovo stadio"

12 marzo 2024 19:26

Antognoni: "Sono distaccato dalla Fiorentina per quello che ho subito. La seguo più per la maglia"

06 febbraio 2024 18:03

Cm.com, Castrovilli al centro del progetto viola: pronto rinnovo a 1,5 milioni annui e la n°10 sulle spalle

01 settembre 2020 15:30

Esclusiva LV: Fratini è uscito dal cs insieme ad Antognoni

27 agosto 2020 12:57

FOTO, "Happy birthday!" Rita festeggia il suo Giancarlo con una torta di compleanno col giglio

01 aprile 2020 20:39

Rita Antognoni: "Ribery è un vero professionista che mette il cuore e la sua classe ogni partita"

24 novembre 2019 22:04

Antognoni: 'E' da 2 mesi che aspettiamo la risposta di Bernardeschi. Simeone? Solo se parte Kalinic'

10 giugno 2017 00:26

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