Graziani: "Paratici ha in mano la Fiorentina, deve fare un lavoro incredibile per eliminare molti contratti"

L'ex attaccante viola ha parlato di Paratici e della conferenza stampa

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: "A Giancarlo non è piaciuto il comportamento della società, ma lui deve andare oltre perché è il centenario della squadra e lui deve essere presente perché fa parte di questa storia poi il resto ora non ci interessa e lo vedrà lui a tempo debito."

Sulla conferenza di domani: "Non so cosa aspettarmi, ma probabilmente ci faranno capire che lavoro vuole fare Paratici perché ci sono tanti giocatori di rientro che dobbiamo dare via e non sarà semplice per niente. Ha un lavoro immenso da fare davanti a sè."