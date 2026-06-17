Graziani: "Paratici ha in mano la Fiorentina, deve fare un lavoro incredibile per eliminare molti contratti"
L'ex attaccante viola ha parlato di Paratici e della conferenza stampa
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2026 14:50
A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: "A Giancarlo non è piaciuto il comportamento della società, ma lui deve andare oltre perché è il centenario della squadra e lui deve essere presente perché fa parte di questa storia poi il resto ora non ci interessa e lo vedrà lui a tempo debito."
Sulla conferenza di domani: "Non so cosa aspettarmi, ma probabilmente ci faranno capire che lavoro vuole fare Paratici perché ci sono tanti giocatori di rientro che dobbiamo dare via e non sarà semplice per niente. Ha un lavoro immenso da fare davanti a sè."