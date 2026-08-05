Graziani: "Antognoni non può mancare il giorno del centenario perché lui è la Fiorentina stessa"

L'ex bomber ha parlato del centenario del club

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per esprimere il suo punto di vista sull'arrivo di Mastantuono. Ecco i passaggi chiave del suo pensiero.

Sul talento di Mastantuono

«Non l'ho ancora osservato dal vivo con la divisa della Fiorentina, né in azione. Spesso siamo portati a credere che i giovani promettenti debbano stupire subito con giocate prodigiose, ma per evitare scottature occorre saper aspettare. Mi auguro che l'operazione vada davvero in porto e che la sua classe sia autentica; tuttavia i campioni in erba vanno scudati, supportati e compresi. Spero arrivi con le motivazioni corrette: pronto a sacrificarsi, a far legna in fase difensiva e a mettersi a completa disposizione del gruppo».

Il profilo di Valdepeñas

«L'auspicio è che pure Valdepeñas riesca a portare valore aggiunto: vestire la maglia del Real Madrid è indice di grande qualità, ma la prudenza non è mai troppa».

Obiettivi e mercato

«La scorsa stagione pronosticai un piazzamento tra la quarta e la sesta posizione, ma il campo ha poi decretato altro. La campagna acquisti attuale lascia sensazioni positive, ma le prestazioni sul terreno di gioco non si ottengono sulla carta».

La presenza di Antognoni al Centenario

«Non ho dubbi riguardo alla sua presenza alle celebrazioni del Centenario: Giancarlo è consapevole di non poter disertare un evento di questa portata. Lui non è semplicemente un capitolo del club, lui incarna la Fiorentina stessa».