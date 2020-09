Cm.com, Castrovilli al centro del progetto viola: pronto rinnovo a 1,5 milioni annui e la n°10 sulle spalle

Il famoso sito Calciomercato.com riporta un approfondimento sul centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli: si legge che la personalità con cui si è imposto al primo anno in Serie A ha attirato le attenzioni di club come la Juventus, la Roma e il Napoli (che voleva inserire il giocatore in uno scambio con Demme ndr.).

Il club viola però ha rifiutato ogni offerta ricevuta per il giovane talento pugliese e continuerà a farlo: la società avrebbe già pronto il rinnovo di contratto, dopo aver già fatto un primo adeguamento a novembre, che porterà lo stipendio del giocatore sopra il milione e mezzo; inoltre l’idea è quella di affidare a Castrovilli la maglia numero 10, dopo l’investitura da parte di Giancarlo Antognoni, facendolo così diventare il fulcro del progetto Fiorentina.

A differenza di altri giovani esplosi in viola e poi andati altrove, si legge, Gaetano Castrovilli avrebbe più volte espresso la volontà di non voler lasciare Firenze e diventare un protagonista nella Fiorentina: squadra che lo ha portato dalla Serie B ad essere il presente della nazionale italiana. A ciò si aggiunge il fatto che il mister Iachini lo ritiene fondamentale per il centrocampo della sua squadra.