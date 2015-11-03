Notizie Rita Antognoni Fiorentina

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Rita Antognoni: "Ribery ce l'hai messa tutta, la traversa ti ha tolto il gol"

17 dicembre 2020 19:42

Rita Antognoni: "Ribery è un vero professionista che mette il cuore e la sua classe ogni partita"

24 novembre 2019 22:04

Rita Antognoni: "A Sky invece di pensare e dire dove va Chiesa pensate a chi allenerà queste squadre"

05 giugno 2019 13:54

Rita Antognoni polemica: "Certi tifosi godrebbero se la Fiorentina venisse eliminata dalla coppa"

25 aprile 2019 14:25

Rita Antognoni sui social:"L'amore di Firenze per la squadra e' inimitabile. La coreografia per Ricky.."

02 dicembre 2018 18:44

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